Mercato - Real Madrid : Marcelo annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 2 mai 2020 à 10h00 par A.C.

Marcelo, latéral gauche du Real Madrid, s’est clairement exprimé au sujet de son avenir.

Considéré comme l’un des meilleurs latéraux gauche au monde, Marcelo traverse une période compliquée depuis 2018 et la dernière Ligue des Champions remportée par le Real Madrid. A 31 ans, le Brésilien semble être arrivé à un tournant de sa carrière et la presse espagnole assure qu’après quatorze années passées chez les Merengue , il est prêt à faire ses valises. Mais pour aller où ? La piste Juventus revient régulièrement. A Turin, Marcelo pourrait notamment retrouver Cristiano Ronaldo, son ancien coéquipier au Real Madrid.

« Je ne veux pas partir et je ne crois pas que le Real me laissera le faire »