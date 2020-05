Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pour ce grand espoir, Zidane devra frapper fort cet été !

Publié le 2 mai 2020 à 6h15 par Th.B.

Zinedine Zidane a des vues sur le jeune Eduardo Camavinga (17 ans) en marge du mercato estival du Real Madrid. Cependant, le Stade Rennais ne compte pas se séparer de son joyau.

À seulement 17 ans, Eduardo Camavinga s’est déjà bâti une belle réputation en Ligue 1 avec le Stade Rennais et un petit nom en Europe. Comme le 10 Sport vous le révélait en exclusivité le 1er avril dernier, Zinedine Zidane a coché son nom dans sa liste de potentielles recrues pour le Real Madrid pour cet été ou à moyen terme, mais Camavinga n'a pas encore donné son aval au Real Madrid. Bien conscient de la pépite que le club a entre ses mains, le Stade Rennais ne prévoit pas de la céder à l’intersaison.

Rennes a la volonté de poursuivre avec le même effectif la saison prochaine