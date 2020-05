Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane reçoit un improbable un appel du pied !

Publié le 2 mai 2020 à 4h15 par A.M.

Conscient de la volonté du Real Madrid et du FC Barcelone de dénicher un nouvel attaquant cet été, Raul Jimenez, qui évolue à Wolverhampton, s'est clairement positionner.

Cet été, le FC Barcelone et le Real Madrid auront un objectif en commun : recruter un nouveau numéro 9. Et pour cause, les Madrilènes souhaitent un joueur capable de concurrencer Karim Benzema et lui succéder à moyen terme compte tenu du fait que le rendement de Luka Jovic soit très décevant. Côté catalan, la situation est semblable puisque c'est la succession de Luis Suarez qui sera en question. D'autant plus que le Barça ne dispose pas d'autres joueurs à ce poste dans son effectif. Et la situation n'a pas échappé à Raul Jimenez (28 ans). Auteur de 22 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues avec Wolverhampton, l'attaquant mexicain est l'une des bonnes surprises de la saison en Angleterre. Et il ne cache pas qu'il ne dirait pas non au Real Madrid ou au FC Barcelone.

Raul Jimenez se verrait bien au Real Madrid