Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un gros club passe à l'action pour Thauvin !

Publié le 2 mai 2020 à 3h45 par A.M.

En fin de contrat en juin 2021, Florian Thauvin voit plusieurs prétendants se présenter à lui en vue d'un transfert cet été. Et comme Le 10 Sport vous le révèle, le Milan AC est même passé à l'action.

« Je ne rigole pas, je te le dis, Je reste ! Comme ça le débat est clos parce que je vois des trucs passer tous les jours. Pourquoi tu veux que je m'en aille ? Frérot, je ne vais pas te faire la chanson. Tu sais très bien ce que représente le club pour moi. Moi, ici, je suis bien, en plus j'ai perdu une saison. Je vais partir au moment où on va jouer la Ligue des champions alors que ça fait des années que je me bats pour ça ? En plus, je sors d'une longue blessure. Pourquoi tu veux que je parte ? ». Il y a quelques jours, Florian Thauvin se montrait très clair au sujet de son avenir, assurant qu'il ne souhaitait pas quitter l'OM cet été à un an de la fin de son contrat. Une situation qui ne fait pas les affaires du club phocéen dans l'incapacité de le prolonger et qui aimerait bien récupérer une indemnité de transfert cet été.

Le Milan AC se place pour Thauvin

Toutefois, comme Le 10 Sport vous le révèle en exclusivité, le Milan AC pourrait bien faire évoluer les choses. En effet, le club lombard s'est manifesté auprès de l'entourage du joueur. Reste à savoir si les Milanais souhaitent passer à l'action cet été et ainsi devancer la concurrence ou alors maintenir le contact avec le clan Thauvin dans l'attirer libre dans un an. Quoi qu'il en soit, le Champion du monde ne manque pas de prétendants puisque Valence, l'Inter Milan ou encore l'AS Rome sont également intéressés. Mais est-ce pour un transfert cet été ou une arrivée libre dans un an ? La réponse sera bientôt connue.