Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane prêt à faire une razzia en Ligue 1 !

Publié le 1 mai 2020 à 20h30 par La rédaction

Zinedine Zidane surveille plusieurs profils de Ligue 1 et espère bien pouvoir en récupérer cet été. Le Real Madrid prépare l’avenir et veut que ce soit avec un accent français.

Le Real Madrid pourrait avoir un sévère accent français l’année prochaine. En effet, Zinedine Zidane a des idées très claires en ce qui concerne son prochain mercato estival, et pourrait tenter de réaliser une razzia de jeunes joueurs très prometteurs de notre chère Ligue 1. Quatre profils sont ciblés par le Champion du Monde 98 : trois milieux de terrains et un attaquant. Et ce sont tous (ou presque) des pépites….

Eduardo Camavinga, la belle promesse d’avenir

Ainsi, le Real Madrid s’intéresse de très près au prodige rennais de 17 ans Eduardo Camavinga. Ce dernier, sous contrat avec le Stade Rennais jusqu’en 2022, est également courtisé par Liverpool ou encore le FC Barcelone. Il se murmure que le Real Madrid préparerait une offre avoisinant les 50 millions d’euros pour le prodige rennais, afin d’espérer l’attirer dès l’été prochain du côté de la Casa Blanca . Doté d’une grande qualité technique, très talentueux et mûr sur le terrain pour son jeune âge, Camavinga n’a cessé d’épater depuis sa première apparition en Ligue 1, et continue d’épater les observateurs.m.

Kylian Mbappé, l’évidence

Depuis l’explosion au plus haut niveau de l’international français Kylian Mbappé, Zinedine Zidane a été très clair à de nombreuses reprises : il est fan du jeune attaquant du PSG. Fan au point de le vouloir à tout prix dans son effectif. Le Real Madrid ne manque pas d’argent, et pourrait donc tenter de faire venir un nouveau renfort offensif afin d’épauler un Karim Benzema plus que jamais orphelin de Cristiano Ronaldo (KB9 est le seul attaquant du Real Madrid à avoir dépassé la barre des 10 buts cette saison). Un trio d’attaque Benzema-Hazard-Mbappé fait rêver, d’autant plus que des jeunes prodiges comme Rodrygo ou Vinicius Junior seront leurs remplaçants…

Marco Verratti, la malice à l’état pur

L’international italien du PSG est le plus vieux de ce listing. Du haut de ses 27 ans, Marco Verratti a pris de l’expérience avec le PSG et est désormais dans la fleur de l’âge. C’est donc le moment parfait pour lui pour envisager un départ pour un top club européen, et le Real Madrid ne cache pas son intérêt pour le protégé de Leonardo. Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2024, l’international italien pourrait tout de même donner du fil à retordre aux dirigeants Merengues , puisque ses intérêts sont gérés par le très controversé Mino Raiola, réputé pour sa poigne et sa main de fer dans les négociations. L’été s’annonce rude pour Madrid dans ce dossier…

Boubakary Soumaré, bien plus qu’une solution de repli