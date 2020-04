Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Rennes n’a aucune assurance pour Eduardo Camavinga !

Publié le 29 avril 2020 à 5h00 par T.M.

Pour Rennes, la menace augmente pour Eduardo Camavinga. Et les Bretons n’auraient visiblement aucune sortie de secours pour espérer conserver le joyau.

Ces dernières semaines, Eduardo Camavinga a fait la Une des journaux en Espagne. A seulement 17 ans, le talent du joueur de Rennes a traversé les Pyrénées, tapant notamment dans l’oeil du Real Madrid. Chez les Merengue, la direction et Zinedine Zidane seraient sous le charme du milieu de terrain, considéré comme le successeur désigné de Casemiro. L’avenir du Real Madrid passerait donc par Camavinga et le chemin serait finalement plus dégagé que prévu pour la Casa Blanca.

Aucune assurance ?