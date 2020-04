Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane impliqué dans un énorme bras de fer pour Alaba ?

Publié le 29 avril 2020 à 1h00 par A.D.

Comme nous vous l'avons confirmé, Zinedine Zidane s'intéresse de près à David Alaba. Le coach du Real Madrid pourrait se frotter à Chelsea pour le pensionnaire du Bayern.

Frank Lampard pourrait perturber les plans de Zinedine Zidane avec David Alaba. Alors que Marcelo pourrait quitter le Real Madrid, le coach français pourrait se jeter sur l'international autrichien lors du prochain mercato estival. Comme Le 10 Sport vous l'a confirmé le 24 avril, Zinedine Zidane est plus que jamais sur les traces de David Alaba. Toutefois, le technicien du Real Madrid aurait un adversaire de taille sur ce dossier. Sur sa chaîne YouTube , Guillem Balague a révélé l'intérêt de Chelsea pour David Alaba.

David Alaba dans le viseur de Chelsea ?