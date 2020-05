Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça se précise pour cette vente à 20M€ !

Publié le 1 mai 2020 à 23h30 par H.G.

Alors que le FC Barcelone ne compterait pas récupérer Emerson l’été prochain, le jeune latéral droit brésilien qui appartient à 50% au Real Betis serait ardemment courtisé par une écurie allemande.

Arrivé à l’hiver 2019 en Europe, Emerson vit une situation des plus atypiques en Liga. En effet, le latéral droit de 21 ans appartient à 50% au FC Barcelone et à 50% au Real Betis après que les deux écuries espagnoles se soient mises d’accord avec l’Atletico Mineiro pour le recruter. Évoluant chez les pensionnaires du stade Benito Villamarín dans le cadre d’un prêt du Barça jusqu’en juin 2021, Emerson pourrait débarquer chez les Blaugrana dès cet été contre le versement d’une indemnité de 12M€ aux Verdiblancos . Cependant, cette hypothèse semble loin d’être proche de se réaliser dans la mesure où SPORT a dernièrement annoncé que le FC Barcelone ne souhaitait pas conserver Emerson en dépit de ses très bonnes performances réalisées au Real Betis. Le prix du prometteur joueur brésilien aurait même été fixé à 20M€, et il se pourrait que le Bayer Leverkusen ait flairé la bonne affaire.

Le Barça et le Real Betis discuteraient avec le Bayer Leverkusen pour Emerson !