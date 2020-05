Foot- Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Cet indésirable de Puel prend position pour son avenir !

Publié le 1 mai 2020 à 23h00 par H.G.

Alors que Claude Puel n’aurait pas l’intention de conserver Sergi Palencia la saison prochaine, l’ancien joueur du FC Barcelone a confié qu’il n’avait aucune intention de s’en aller cet été seulement un an après son arrivée.

Après un an en prêt chez les Girondins de Bordeaux, Sergi Palencia a rejoint l’AS Saint-Etienne en provenance du FC Barcelone l’été passé dans le cadre d’un transfert chiffré à 2M€. Et si les espoirs étaient grands lorsque le joueur formé au sein la Masia est arrivé chez les Verts, les belles promesses se sont vite transformées en profonde déception. Le latéral droit âgé de 24 ans n’a en effet que très peu joué cette saison en n'ayant pris part qu’à neuf rencontres avec l’ASSE toutes compétitions confondues. Plus encore, But Football Club a dernièrement annoncé que Sergi Palencia n’entrait plus dans les plans de Claude Puel, qui aurait l’intention de renouveler profondément son effectif après l'exercice très délicat connu par le club du Forez, soldé par une 17è position au classement de Ligue 1. Pour autant, s’il reconnait ses difficultés pour sa première saison passée à l’ASSE, Sergi Palencia a confié qu’il souhaiter rester à Saint-Etienne l'an prochain pour s’imposer au lieu de partir alors qu’il est sous contrat jusqu’en juin 2023.

« Mon idée est de continuer à me battre pour m'imposer à Saint-Étienne »