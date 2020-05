Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Vers un nouveau bras de fer entre Zidane et Perez pour ce joueur ?

Publié le 1 mai 2020 à 22h30 par D.M.

Alors que les dirigeants du Real Madrid ne souhaiteraient pas prolonger le contrat de Lucas Vazquez, Zinédine Zidane compterait toujours sur lui.

Il est loin le temps où Lucas Vazquez enchaînait les rencontres au Real Madrid. Blessé à l’orteil en début de saison et faisant face à une forte concurrence au poste d’ailier droit, le joueur de 28 ans a vu son temps de jeu diminuer fortement. Sous contrat jusqu’en 2021, Lucas Vazquez pourrait être vendu lors du prochain mercato afin de permettre au Real Madrid d’obtenir des liquidités. Mais Zinédine Zidane ne voudrait pas se séparer du joueur espagnol.

Le Real Madrid ne veut pas prolonger Vazquez, mais…