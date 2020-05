Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane sait à quoi s’en tenir pour Cristiano Ronaldo

Publié le 2 mai 2020 à 5h15 par T.M.

Parti du Real Madrid en 2018, Cristiano Ronaldo était dernièrement au coeur des rumeurs concernant un possible retour. Qu’en est-il exactement ?

Après 9 ans de bons et loyaux services rendus au Real Madrid, Cristiano Ronaldo a voulu tourner la page. En 2018, le Portugais est passé à l’acte en filant vers la Juventus, où il continue d’être toujours aussi impressionnant. Toutefois, entre le quintuple Ballon d’Or et les Merengue, la flamme ne serait pas totalement éteinte. Ces dernières semaines, il a ainsi été question d’un possible retour de Cristiano Ronaldo Bernabeu. De quoi faire rêver les fans du Real Madrid, mais cela devrait en rester à l’état de rêve...

Pas de départ au programme !

Sous contrat jusqu’en 2022, Cristiano Ronaldo est bien à la Juventus et cela devrait être toujours le cas la saison prochaine. Si certains annoncent que le Portugais pourrait faire son retour au Real Madrid, Le 10 Sport vous a annoncé que cela ne sera pas le cas. Tout d’abord, selon nos informations, la Juventus n’a pas l’intention de se séparer de Cristiano Ronaldo, et ce malgré la situation financière actuelle. Enfin, le joueur lui même ne veut pas partir. Se sentant à l’aise à Turin, l’attaquant de 35 ans entend bien aller au terme de son contrat.