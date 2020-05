Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers un transfert à 70M€ pour Pogba ?

Publié le 2 mai 2020 à 0h45 par D.M.

Alors que le Real Madrid et le PSG continueraient de suivre la situation de Paul Pogba, le transfert du milieu de terrain pourrait finalement avoisiner les 70M€.

Proche de rejoindre le Real Madrid lors du dernier mercato estival, Paul Pogba est finalement resté à Manchester United notamment en raison de l’intransigeance du club anglais. Néanmoins, la situation devrait être bien différente lors de la prochaine période de transferts. Paul Pogba voit son contrat se terminer en juin 2021 et Manchester United sera cette fois-ci dans une position plus délicate. Les Red Devils pourraient être forcés de le vendre à l’intersaison afin d’éviter de le voir partir libre l’année prochaine. Le Real Madrid, la Juventus ou encore le PSG suivraient attentivement la situation et seraient prêts à passer à l’attaque.

Le prix du transfert de Pogba revu à la baisse ?