Mercato - Real Madrid : Cet élément que le PSG doit surveiller de près pour Pogba

Un mouvement récent autour du dossier Pogba pourrait ouvrir de nouvelles perspectives pour le PSG dans le dossier Pogba.

Le journaliste italien Gianluca Di Marzio a livré ces dernières heures des informations intéressantes sur le dossier Pogba : « Je pense qu'il pourrait partir parce qu'il n'a plus qu'un an de contrat. Quand on n'a qu'un an, il est très difficile de renouveler le contrat maintenant. United le considère comme l'acteur le plus important, non seulement sur le terrain, mais aussi pour le marketing, le merchandising et pour tout le reste. Mais cette situation avec son contrat rend la tâche très difficile afin qu’il reste. Le Real Madrid regarde pour lui. Zinedine Zidane le voulait l’été dernier. La Juventus aimerait le récupérer, mais elle ne fera que des échanges. Cela dépend donc de la volonté de Manchester United de faire appel à des joueurs de la Juventus, comme Miralem Pjanic et Douglas Costa. Je sais que la Juventus et Manchester United ont eu des contacts ces derniers jours parce que la Juventus voudrait faire ce type d’accord ».

Si MU est ouvert à des échanges…

Si effectivement la Juve et Manchester United ont eu des contacts récents au sujet d’un échange pour Pogba, alors le PSG va fatalement surveiller cela de près. Car si MU ouvre la porte à l’idée d’un échange, cela offre des perspectives très intéressantes pour Paris sur le dossier Pogba en rendant la mise en place d’une proposition beaucoup plus réaliste.