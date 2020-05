Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait une ouverture dans un dossier à 50M€ !

Publié le 1 mai 2020 à 6h30 par Th.B.

Sur les tablettes des plus grands clubs européens, Thomas Partey pourrait se laisser tenter par une nouvelle expérience cet été en quittant l’Atletico Madrid.

Thomas Partey pourrait bien être l’une des attractions du mercato estival à venir. En effet, du fait de son âge (26 ans), de son expérience acquise à l’Atletico Madrid ces dernières saisons et de son prix relativement abordable au vu du marché actuel, 50M€ le prix de sa clause libératoire, le profil du milieu de terrain ghanéen a tout pour inciter les prétendants à se bousculer en coulisses. Et d’après les dernières rumeurs, ce serait déjà le cas. Hormis les deux clubs de Manchester et Arsenal, la Juventus, le Bayern Munich ainsi que le PSG seraient dans le coup. Néanmoins, le PSG n’a pas transmis d’offre pour son transfert, comme le 10 Sport vous le révélait en exclusivité le 29 avril, contrairement à la Juventus et à un club anglais. Mais le club de la capitale aurait un vrai coup à jouer.

Thomas Partey accessible ?