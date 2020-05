Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça n’a aucun doute pour Lionel Messi !

Publié le 2 mai 2020 à 5h00 par T.M.

Dernièrement, les rumeurs d’un départ de Lionel Messi du FC Barcelone ont été nombreuses. De quoi faire réagir Quique Setien.

Se dirige-t-on vers un divorce entre Lionel Messi et le FC Barcelone ? Suite au clash entre l’Argentin et Eric Abidal, les rumeurs d’un départ se sont multipliées. Sous contrat jusqu’en 2021, Messi pourrait donc filer loin de la Catalogne, d’autant plus qu’une clause dans son contrat lui permet de partir cet été. De quoi ajouter un peu plus d’huile sur le feu et faire naître certains espoirs, notamment du côté de l’Inter Milan. C’est donc loin du Barça que La Pulga pourrait terminer sa carrière, mais Quique Setien ne croit pas à cela...

« Les conflits ? Cela se résout »