Mercato - OM : Plusieurs gros dangers identifiés pour cette pépite de Villas-Boas !

Publié le 3 mai 2020 à 7h30 par H.G.

Prêté cette saison à Sochaux, Christopher Rocchia va revenir cet été à l’Olympique de Marseille. Mais sa très belle saison réalisée avec le club franc-comtois aurait attiré l’oeil de nombreuses écuries.

« Pour l’instant ma priorité c’est l’OM. Je me focalise sur tous mes matches, je vais essayer de faire les meilleures prestations possible. Mon agent fera le point avec l’OM et Andoni pour voir ce qui est le mieux pour moi », déclarait Christopher Rocchia dernièrement à l’occasion d’un entretien accordé à FootMercato . Prêté cette saison au FC Sochaux, le jeune arrière gauche de 22 ans a réalisé une saison de très bonne facture du côté du Stade Auguste-Bonal en s’imposant comme l’un des meilleurs joueurs de Ligue 2 à ce poste. Dans un contexte où l’OM fait face à de nombreux soucis financiers, le retour du jeune joueur formé au club pourrait donc être une aubaine pour les Phocéens, qui enregistreraient ainsi l’arrivée d’un bon renfort alors qu’ils sont en quête d’une doublure à Jordan Amavi. Seulement voilà, le dossier Christopher Rocchia pourrait finalement ne pas être aussi simple qu’il n’y parait pour l’OM dans la mesure où les bonnes prestations du latéral gauche auraient attisé l’intérêt de nombreux clubs prêts à arracher aux pensionnaires du Vélodrome leur jeune pépite.

Des clubs français et étrangers seraient prêts à foncer sur Christopher Rocchia !