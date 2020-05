Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG/OM : Andoni Zubizarreta a été refroidi par Leonardo !

Publié le 3 mai 2020 à 5h30 par T.M.

N’ayant enregistré aucune arrivée lors du dernier mercato hivernal, l’OM aurait tout de même tenté un coup du côté du PSG… avant d’être refroidi par Leonardo.

Malgré les millions d’euros investis par Frank McCourt, l’OM est actuellement dans le rouge. Un manque de moyens financiers qui compliquent la mission d’Andoni Zubizarreta pour renforcer l’effectif phocéen. Cela s’est d’ailleurs vérifié lors des dernières fenêtres de recrutement. L’été dernier, seuls Dario Benedetto, Valentin Rongier et Alvaro Gonzalez, prêté avec option d’achat par Villarreal, ont rejoint l’OM, tandis que personne n’est venu garnir l’effectif d’André Villas-Boas en janvier dernier. Pourtant, il y avait quelques idées du côté de la Canebière, notamment une menant directement au PSG.

Le pari Draxler ?