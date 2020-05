Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Frank McCourt lâche un indice clair sur son avenir à la tête de l’OM !

Publié le 3 mai 2020 à 4h45 par T.M.

Alors qu’une vente de l’OM est régulièrement revenue sur la table dernièrement, Frank McCourt a visiblement d’autres plans pour le club phocéen.

Financièrement, les temps sont très durs pour l’OM. Déjà dans le rouge, le club phocéen a vu ses comptes se vider encore un peu plus à cause du coronavirus. Une situation qui ne fait clairement pas les affaires de Frank McCourt qui, après avoir énormément investi, ne voudrait plus remettre la main à la poche. Face à ce constat, une vente de l’OM par l’homme d’affaires américain a régulièrement été évoquée ces dernières semaines. De quoi obliger Jacques-Henri Eyraud à monter au créneau, démentant ces intentions de McCourt. Et les derniers propos du patron phocéen confirment également cette intention de continuer sur les bords de la Canebière.

« J’ai hâte de partager les années à venir aux côtés de ces supporters magnifiques… »