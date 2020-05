Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud annonce la couleur pour la suite du projet McCourt !

Publié le 2 mai 2020 à 13h15 par La rédaction

Avec l’arrêt prématuré de la Ligue 1, l’Olympique de Marseille retrouve la Ligue des Champions après l’avoir quitté il y a 7 ans. Jacques-Henri Eyraud explique que ce n’est qu’une première étape du projet.

Suite à la crise sanitaire causée par le coronavirus, la Ligue 1 a été officiellement arrêtée et a donc rendu son verdict. Le Paris Saint-Germain est de nouveau sacré champion et ce sont l’Olympique de Marseille et le Stade Rennais qui accompagneront le club de la capitale en Ligue des Champions. Le « Champions Project » semble enfin afficher sa valeur après plusieurs échecs. Mais si tout va mieux sur le plan sportif, la situation financière est bien plus préoccupante. Le président du club phocéen, Jacques Henri Eyraud, a d'ailleurs pris la parole et évoqué l’avenir de l’OM.

« Nous devons désormais relever le défi de la pérennité économique de notre modèle »