Mercato - OM : McCourt reçoit un message rassurant pour le fair-play financier !

Publié le 3 mai 2020 à 7h00 par La rédaction

Du côté de l’OM, la situation financière n’est pas bonne. Avec des comptes dans le rouge, le club phocéen est dans le collimateur du fair-play financier. Toutefois, ces problèmes pourraient facilement être résolus. Explications.

Depuis son arrivée à la tête de l’OM, Frank McCourt a déjà énormément investi et ne voudrait désormais plus remettre la main à la poche. Cela tombe mal puisque le club est dans une bien mauvaise santé financière. En effet, la crise provoquée par le coronavirus a plus que jamais vidé les caisses qui étaient déjà dans le rouge. Dans le collimateur du fair-play financier, l’OM va vite devoir réagir, même si les Phocéens peuvent souffler un peu avec la suspension du dispositif pour cette saison. Néanmoins, il faut trouver de l’argent. Des sources de revenus qui pourraient finalement provenir de la Ligue des Champions.

« Le club va bénéficier d'une vraie bouffée d'oxygène… »