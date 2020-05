Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Inter... Griezmann doit-il quitter le FC Barcelone ?

Publié le 3 mai 2020 à 8h00 par La rédaction

Une année après son transfert avorté au FC Barcelone, Antoine Griezmann est enfin arrivé en Catalogne l'été dernier. Mais pour sa première saison au Camp Nou, le Français a semblé en grande difficulté. Doit-il alors déjà s'en aller ? C'est notre sondage du jour !

Bilan mitigé pour la première saison d'Antoine Griezmann. Alors que la Liga est actuellement en suspens pour cause de coronavirus, la situation du Français fait toujours autant parler en Catalogne. Avec 14 buts et 4 passes décisives en 37 matches toutes compétitions confondues, Antoine Griezmann dispose de statistiques honorables, mais bien loin de ce qu'on peut attendre d'un joueur de sa trempe. De plus, le champion du monde a parfois semblé en grande difficulté dans le jeu, que cela soit sous les ordres d'Ernesto Valverde ou de Quique Setién. Placé à gauche de l'attaque, Griezmann n'est pas à l'aise et ça se voit, et ce n'est pas sa relation avec Lionel Messi qui arrange sa situation. Même si les deux hommes ont plusieurs fois expliqué qu'il n'y avait aucun problème entre eux, l'Argentin ne souhaitait pas que le Français débarque en Catalogne l'été dernier, et pour cause, Messi attendait Neymar pour reformer la MSN. Une année après son arrivée, Antoine Griezmann traverse donc une zone de turbulence, d'autant que son départ pourrait bien arranger les affaires du FC Barcelone.

Griezmann, stop ou encore ?