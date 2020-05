Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La grande annonce de Lampard pour l’avenir de Kanté !

Publié le 4 mai 2020 à 7h00 par Th.B.

Annoncé dans les petits papiers du FC Barcelone, du Real Madrid ainsi que du PSG, N’Golo Kanté ne devrait cependant pas quitter Chelsea, comme Frank Lampard l’a laissé entendre.

Pas épargné par les blessures cette saison, N’Golo Kanté aurait atteint un moment de sa carrière où ses meilleures saisons seraient derrière lui. C’est du moins l’information que la presse anglaise révélait dernièrement alors que le FC Barcelone, le Real Madrid et le PSG seraient sur les rangs pour l’accueillir dans leurs formations respectives. Néanmoins, le 10 Sport vous révélait en exclusivité le 17 avril dernier que Chelsea n’était pas vendeur. Et à en croire les propos de son entraîneur Frank Lampard, Kanté ne serait pas susceptible de quitter les Blues à l’intersaison.

« Nous avons bien évidemment besoin de N’Golo Kanté dans notre équipe »