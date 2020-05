Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Edinson Cavani contraint de jouer la montre pour son avenir ?

Publié le 4 mai 2020 à 6h45 par Th.B.

Bien que l’Inter privilégierait la piste menant à Timo Werner plutôt que l’option Edinson Cavani, le club nerazzurri pourrait bien devoir se rabattre sur l’attaquant du PSG. Explications.

Avec la pandémie du Coronavirus, Edinson Cavani a vu sa cote grimper sur le marché, lui qui sera libre de tout contrat cet été, les grands clubs ne pouvant pas investir comme à leurs habitudes massivement lors du mercato. Ainsi, des équipes comme Manchester United, Newcastle, l’Atletico Madrid ou encore l’Inter se pencheraient sur sa situation, à l’instar du PSG qui prendrait désormais en considération une éventuelle prolongation. Si un retour de Cavani en Italie est envisageable via l’intérêt de l’Inter, El Matador va devoir se montrer patient.

Cavani pas l’option favorite de l’Inter, mais…