Mercato - Barcelone : Les dés semblent déjà jetés pour Timo Werner…

Publié le 3 mai 2020 à 6h00 par Th.B.

Pisté par le FC Barcelone pour prendre la succession de Luis Suarez, Timo Werner rêve de quitter l’Allemagne pour jouer dans un autre championnat, mais serait susceptible de rejoindre la Premier League et non la Liga. Explications.

L’été dernier, Timo Werner était lié au Bayern Munich pour un transfert et a finalement prolongé son contrat avec le Red Bull Leipzig, le liant à présent au club jusqu’en juin 2023. Néanmoins, son départ pourrait se dessiner à l’intersaison. Outre le FC Barcelone, qui ferait de l’international allemand une potentielle piste pour l’après-Luis Suarez, Liverpool aurait également des vues sur l’attaquant de Leipzig, qui a ouvert la porte à un nouveau challenge à l’étranger.

Werner veut quitter l’Allemagne et Klopp l’attendrait à Liverpool !