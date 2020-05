Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les vérités de Timo Werner sur son avenir !

Publié le 2 mai 2020 à 13h00 par La rédaction

Sur les tablettes du FC Barcelone, du Bayern Munich mais aussi de Liverpool, Timo Werner est sorti du silence pour évoquer son avenir. L’attaquant du RB Leipzig a d'ailleurs écarté une destination...

Arrivé à l’été 2016, Timo Werner a littéralement explosé ces derniers mois. Avec 21 buts en 25 apparitions en Bundesliga, l’attaquant du RB Leipzig aurait d'ailleurs attiré de nombreux clubs. Pisté par Eric Abidal pour renforcer le secteur offensif du FC Barcelone, l’Allemand serait en vérité plus proche d’un départ à Liverpool. Il y a quelques jours, BILD annonçait effectivement que Werner voudrait absolument rejoindre les Reds. C’est d’ailleurs pour ce même média que le buteur de Leipzig s’est enfin exprimé sur son avenir entoute franchise.

« Je serais plus intéressé par un départ à l'étranger que par un transfert au Bayern »