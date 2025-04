OM : En pleine crise, son retour est demandé !

La rédaction

En pleine crise défensive, l’OM pourrait avoir besoin de Chancel Mbemba. Écarté du groupe pour avoir refusé de prolonger, le défenseur congolais est pourtant jugé indispensable par Rod Fanni. Avec une hécatombe de blessés derrière, son retour ne semble toujours pas être d’actualité alors que Roberto De Zerbi manque cruellement de solutions en défense centrale.

Arrivé à l’été 2022, Chancel Mbemba a longtemps été un cadre de l’effectif olympien. Mais sous contrat jusqu’en juin prochain, le défenseur central a été écarté et placé au loft par la direction de l’OM, en raison de son refus de prolonger. Une absence qui pénalise le club selon Rod Fanni.

«Il faudrait le réintégrer»

Présent sur le plateau de Canal+ Sport Afrique, l’ancien défenseur de l’OM a plaidé en faveur d’un retour de Mbemba :

«Footballistiquement, il faudrait le réintégrer. C’est indéniablement un bon joueur, et on sait tout ce qu’il a déjà apporté à l’OM et à sa sélection.»

Une grosse pénurie à l’OM

Alors que l’OM est décimé en défense, un retour de Mbemba pourrait offrir une solution bienvenue à Roberto De Zerbi. Le coach de l'OM doit composer avec les absences de Leonardo Balerdi et Luiz Felipe, ne disposant que du Canadien Derek Cornelius comme défenseur central de métier. Le retour d’Amir Murillo pourrait toutefois lui apporter un peu de répit.