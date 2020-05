Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une grosse opération se profilerait avec Griezmann !

Publié le 4 mai 2020 à 6h30 par Th.B.

Le FC Barcelone prévoirait un grand ménage lors du mercato estival afin de redessiner les contours de son effectif et d’arriver à ses fins concernant leurs grandes priorités. Antoine Griezmann pourrait notamment en faire les frais.

L’été dernier, le FC Barcelone réussissait là où le club avait échoué lors du mercato estival précédant. En effet, après de longues semaines de spéculation, le Barça mettait la main sur Antoine Griezmann en levant son option d’achat fixée à 120M€ dans son ancien contrat avec l’Atletico Madrid. Cependant, avec ses 14 réalisations toutes compétitions confondues cette saison, le champion du monde tricolore ne ferait pas l’unanimité au sein de la direction du FC Barcelone et serait même sur la liste des transferts pour le mercato estival à venir selon la presse britannique.

Le Barça compterait dégraisser et Antoine Griezmann n’y ferait pas exception !