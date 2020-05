Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Griezmann aurait pris une grande décision pour son avenir !

Publié le 2 mai 2020 à 19h00 par B.C.

Alors que son nom est régulièrement cité au moment d'évoquer l'arrivée de Lautaro Martinez au FC Barcelone, Antoine Griezmann n'aurait pas l'intention de rejoindre l'Inter Milan, ni même un autre club cet été.

Alors qu'il a fêté ses 33 ans en début d'année, Luis Suarez se rapproche doucement de la fin de sa carrière, et le FC Barcelone en a conscience. Ainsi, l'arrivée d'un avant-centre serait une des grandes priorités du club culé, et Lautaro Martinez apparaît en tête de la short-list. L'international argentin a réalisé une grande saison avec l'Inter Milan et ne verrait pas d'un mauvais œil son arrivée en Catalogne, où il pourrait ainsi évoluer aux côtés de Lionel Messi, son coéquipier en sélection. Cependant, le FC Barcelone n'a pas les ressources financières pour financer une telle opération et souhaiterait ainsi proposer un ou plusieurs à l'Inter afin de faire baisser le coût de ce transfert. Le nom d'Antoine Griezmann est régulièrement évoqué par la presse espagnole et italienne, mais le champion du monde n'aurait pas l'intention de plier bagage cet été.

Griezmann ne veut pas partir et serait trop cher pour l'Inter