Mercato - Barcelone : Nouveau rebondissement pour Lautaro Martinez ?

Publié le 2 mai 2020 à 17h00 par B.C.

En Espagne, on assure ces dernières heures que Lautaro Martinez souhaiterait vivement rejoindre le FC Barcelone et l'aurait fait savoir à sa direction. Cependant, la version est différente vu d'Italie.

Pour préparer la succession de Luis Suarez, le FC Barcelone a les idées claires. La priorité se nomme Lautaro Martinez, et le club catalan serait même prêt à oublier Neymar pour concentrer ses efforts sur l'international argentin. Et cela tombe plutôt bien puisque l'intérêt serait réciproque. Lautaro Martinez voudrait rejoindre Lionel Messi au FC Barcelone et aurait déjà fait part de ses envies d'ailleurs à l'Inter Milan selon les révélations de Mundo Deportivo . Une version qui diffère des dernières informations divulguées en Italie.

Lautaro Martinez ne mettrait pas la pression à l'Inter