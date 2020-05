Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'avis de Lionel Messi décisif pour l'avenir de Luis Suarez ?

Publié le 2 mai 2020 à 16h00 par A.D.

Alors que Luis Suarez aurait la cote en MLS, le Barça serait prêt à écouter les offres. Malgré tout, le club catalan aurait décidé de laisser son numéro 9 décider de son avenir, voulant ainsi s'éviter certains problèmes.

Selon les informations de Marca , l'Inter Miami de David Beckham, et bien d'autres écuries de MLS, souhaiteraient s'attacher les services du buteur du Barça dès cet été. De son côté, El Pistolero serait prêt à relever le challenge américain, mais estimerait qu'il n'a pas encore terminé son séjour au FC Barcelone. Et la direction catalane ne voudrait pas aller à l'encontre de la volonté de Luis Suarez, ni se mettre à dos la réaction de Lionel Messi, qui est très proche du Pistolero.

Luis Suarez maître de son destin ?