Foot - Mercato - Newcastle

Mercato : Le projet fou du nouveau Newcastle !

Publié le 2 mai 2020 à 14h30 par La rédaction

Alors que le club est en passe de se faire racheter par des fonds saoudiens, Newcastle United pourrait entrer dans une toute nouvelle ère. Et qui dit grandes ambitions dit grand mercato… Focus sur ces pistes des Magpies pour la saison prochaine.

Newcastle United est en passe de renaître de ses cendres. Après 10 dernières années compliquées, qui ont vu descendre le club en deuxième division, Newcastle semble redevenu un club établi de Premier League. Cependant, les résultats ne semblent pas toujours là, malgré quelques coups d’éclat. Après le flop de Benitez sur le banc en Premier League, qui ne s’entendait pas avec la direction du club, Newcastle semble vouloir entrer dans une nouvelle ère. Un fond d’investissement saoudien semble prêt à reprendre le club, et ainsi faire de lui le club le plus riche d’Angleterre. Et les pistes pour le mercato des Magpies s’enflamment et se multiplient. Si l’ombre du fair-play financier pourrait planer sur Newcastle dans les saisons à venir si cela se confirme, ces derniers pourraient tenter de recruter petit à petit et intelligemment…

Edinson Cavani pour renforcer l’attaque

Ainsi, une piste mène tout droit vers un joueur de Ligue 1. En fin de contrat à l’issue de la saison, Edinson Cavani devrait quitter le PSG, ces derniers n’étant pas enclins à lui proposer un nouveau contrat malgré son statut de meilleur buteur de l’histoire du club. Si la piste Boca Juniors semble être à oublier, celle de Newcastle semble pointer le bout de son nez. L’Atlético Madrid reste toujours intéressé à l’idée de faire signer gratuitement le Matador , mais après le fiasco de son transfert cet hiver, Newcastle pourrait avoir une carte à jouer. Travailleur, polyvalent et redoutable devant les buts, Cavani aurait le profil parfait pour s’imposer comme un top buteur dans un club anglais…

Gareth Bale, un retour en Angleterre ?

Autre piste offensive pour les Magpies : celle de Gareth Bale. Plus qu’indésirable au Real Madrid, où les supporters sont lassés de le voir se concentrer sur le golf plutôt que sur sa carrière, Gareth Bale s’était fait une raison : il doit quitter le Real Madrid. Même si le coronavirus est venu contrecarrer ces plans au dernier moment, Gareth Bale serait toujours sur le départ, et Newcastle pourrait tenter de le faire signer assez rapidement comme première recrue « phare » de son nouveau projet. Avec un nouvel investisseur, pas de problème d’argent pour les Magpies , qui pourront lui payer un salaire mirobolant. Tout bénef pour tout le monde.

Arturo Vidal, le guerrier chilien

Cette fois, c’est un milieu de terrain qui est ciblé par Newcastle, en la personne d’Arturo Vidal. Passé par la Bundesliga (Leverkusen, Bayern), la Serie A (Juventus) ou encore la Liga (FC Barcelone), l’international chilien n’a encore jamais connu la Premier League. Un championnat où sa mentalité de battant pourrait faire des merveilles, et les supporters de Newcastle pourraient très vite adopter le guerrier chilien. Un profil intéressant pour un club devenu très ambitieux, lui qui pourrait apporter toute son expérience pour épauler les jeunes frères Longstaff…

Pochettino sur le banc ?