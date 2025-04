Racisme - PSG : Adil Rami crie au scandale !

La rédaction

Adil Rami a exprimé sa colère après la défaite de son équipe, le Wolf Pack FC, face à Panam All Starz en Kings League. L'ex-footballeur de l’OM dénonce l'incohérence de la présence d'ultras parisiens alors que les supporters marseillais lui étaient interdits. La situation a pris une tournure plus sombre avec des chants racistes à l'encontre des Marseillais.

La ligue fermée de football à 7, la Kings League, a débuté ce dimanche 6 avril. Pour l’ouverture de la compétition, le Wolf Pack FC (l’équipe d’Adil Rami) affrontait les Panam All Starz, l’équipe de l’influenceur PFUT. Mais à peine la compétition commencée que des polémiques ont émergé, notamment en raison du partenariat entre l’équipe d’Adil Rami et l’OM, tandis que celle de PFUT représente la région parisienne.

«Il y a un énorme problème»

Adil Rami a exprimé son mécontentement en zone mixte, concernant la présence de supporters parisiens, alors que la venue de supporters marseillais lui aurait été refusée. «Il y a un énorme problème parce qu’il y a déjà eu des incohérences depuis le début de la Kings League. Il faudrait que je dise 2/3 choses, car il faut savoir que j’ai des ultras marseillais qui auraient aimé venir aujourd’hui, et on me les a refusés. Or, je vois des ultras parisiens, donc j’aimerais une réponse !» a-t-il déclaré après la défaite 5-2 de son équipe.

Des chants hostiles à l’OM

Mais la polémique ne s’arrête pas là. Dans une vidéo partagée par le compte X Instant Foot, des supporters du PSG entonnent des chants insultants et racistes à l’égard des supporters de l’OM : «Dans la boue y'a des rats, dans les égouts les rats, ils sont partout les rats, ce sont les Marseillais.» Après les polémiques récentes autour d’Adrien Rabiot lors du dernier Classique, ces nouvelles tensions refont surface, bien que ni l’OM ni le PSG ne jouent dans cette compétition.