Mercato - PSG : Enorme danger pour l’avenir de Juan Bernat ?

Publié le 4 mai 2020 à 12h45 par La rédaction

Alors que Juan Bernat termine son contrat en juin 2021, le PSG pourrait tenter de le prolonger assez rapidement. Pourtant, tout ne semble pas rose dans ce dossier…

Juan Bernat a su convaincre. Arrivé à Paris en août 2018, l’international espagnol, passé par le Bayern, a tout de suite su s’imposer comme un élément très important de l’effectif parisien, en répondant présent dans les grands matchs. Son contrat terminant en 2021, le PSG pourrait tenter de prolonger l’international espagnol, ce dernier étant trop performant pour le laisser partir, et surtout pas libre. Pourtant, tout porte à croire que ce dossier se compliquerait…

Des négociations au point mort