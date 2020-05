Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo veut refaire le même coup qu’en 2011 !

Publié le 4 mai 2020 à 14h30 par La rédaction

Comme il l’a déjà fait par le passé, le directeur sportif du PSG Leonardo souhaiterait réaliser un mercato assez similaire à celui qu’il avait fait en 2011 lors de son premier passage du côté de la capitale.

Leonardo aime beaucoup la Serie A. Après son premier passage au PSG entre 2011 et 2013, Leonardo a pris quelques années sabbatiques loin de son rôle de directeur sportif, avant de reprendre du service lors de l’été 2018 du côté de l’AC Milan. Maintenant de retour du côté du PSG, le Brésilien n’a pas oublié son amour pour la Serie A et vise plusieurs joueurs du championnat italien pour son prochain mercato. Trois profils sortent du lot et ils rappellent beaucoup le mercato de l’été 2011 réalisé par le PSG…

La Serie A plaît beaucoup à Leonardo

Ainsi, pour son prochain mercato estival, Leonardo a ciblé trois joueurs de Serie A : Lucas Paqueta (AC Milan), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rome) et Sandro Tonali (Brescia). Des profils assez similaires à ceux de plusieurs joueurs recrutés par le directeur sportif brésilien lors de son premier passage au PSG. Car en effet, ils rappellent ceux d’Ezequiel Lavezzi (recruté à Naples en 2012), Javier Pastore (recruté à l’époque du côté de Palerme), ou encore Marco Verratti (arrivé en provenance de Pescara en 2012).



Lucas Paqueta, que Leonardo avait fait débarquer du côté de l’AC Milan en provenance de Flamengo, possède en effet un profil assez similaire à celui de Lavezzi. Rapide, dribbleur, bon finisseur et bon passeur, ce joueur est très courtisé par plusieurs équipes européennes, comme le PSG ou encore le Real Madrid. Évalué à 28 millions d’euros, le milieu offensif brésilien devrait coûter assez cher, mais possède un vrai potentiel très intéressant.

Tonali, le nouveau Verratti

Sergej Milinkovic-Savic, de son côté, est un joueur toujours très courtisé. Le Barça, Manchester United, le PSG et bien d’autres clubs se sont positionnés sur l’international serbe l’été dernier et devraient le faire de nouveau cet été. Ce transfert pourrait être très onéreux (évalué à 80 millions d’euros, le transfert devrait dépasser les 100 millions d’euros), mais rapporter gros au PSG, qui s’offrirait un profil très physique mais également très technique. Actuellement très intéressant du côté de la Lazio, qui se bat toujours pour le titre en Serie A (2e, 1 point de retard sur la Juventus).



Enfin, vient le dernier cas : Sandro Tonali. Déjà capitaine de Brescia à seulement 19 ans, le jeune italien est déjà annoncé comme un énorme crack mondial et dispose déjà d’un gros bagage technique à son âge. Évalué à 35 millions d’euros, ce transfert pourrait également coûter très cher au PSG, mais cela leur permettrait de chiper cette pépite au nez et à la barbe de tous les clubs qui cherchent à l’attirer (AC Milan, AS Rome, Juventus, Inter Milan…). Et encore une fois, Leonardo irait chercher de nouvelles pépites du côté du championnat italien, ce qui est devenu une spécialité pour le directeur sportif brésilien. On espère que ces transferts auront, s’ils aboutissent, le même succès que les précédents...