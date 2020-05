Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pourquoi le Barça ne s'en sortira pas

5 mai 2020

Plus le temps passe, plus il apparaît que le Barça n’arrivera pas à boucler le gros dossier offensif espéré, qu’il s’agisse de Neymar ou de Lautaro Martinez. Explication.

Depuis plusieurs semaines, le FC Barcelone poursuit un objectif clair sur le mercato : le recrutement d’un attaquant de très haut niveau pour compléter la ligne d’attaque et remplacer Luis Suarez, qui n’a plus qu’un an de contrat et qui devrait être mis sur le marché cet été. Neymar et Lautaro Martinez sont les deux priorités.

L’opération dégraissage s’avère quasiment impossible…