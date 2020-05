Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paul Pogba ne fait pas le forcing pour quitter Manchester !

Publié le 5 mai 2020 à 6h15 par Th.B.

Pourtant annoncé comme étant déterminé à plier bagage cet été, lui qui figurerait dans le viseur du PSG notamment, Paul Pogba ne se démènerait pas en interne pour obtenir un bon de sortie de la part des dirigeants de Manchester United.

Contractuellement lié à Manchester United jusqu’à l’été 2021, bien qu’il figurerait une option pour une année supplémentaire dans son contrat, Paul Pogba semblerait être destiné à quitter les Red Devils à l’intersaison, afin que le club mancunien puisse toucher une indemnité de transfert plutôt que de prendre le risque de le laisser partir gratuitement l’été prochain. The Daily Mirror a révélé ces dernières heures qu’Ole Gunnar Solskjaer aurait discuté avec le champion du monde pour lui faire savoir qu’il compterait cependant faire de lui une pierre angulaire de son équipe la saison prochaine. Et alors que divers médias expliquent que Pogba voudrait tourner la page, à l’instar du Daily Express , ce ne serait pas dans les habitudes de Pogba de faire de tels caprices à Manchester United.

« lI veut vraiment bien faire avec Manchester United