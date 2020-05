Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La porte est ouverte pour Leonardo dans le dossier Onana

Publié le 5 mai 2020 à 5h15 par T.M.

Voulant attirer André Onana pour épauler Keylor Navas au PSG, Leonardo aurait une réelle carte à jouer.

Cet été, un gardien serait attendu au PSG. Prêté par le FC Séville, Sergio Rico ne devrait pas être conservé, tandis qu’Alphonse Areola devrait aussitôt repartir après son retour de prêt du Real Madrid. Il faut donc trouver une doublure à Keylor Navas, qui pourrait lui succéder dans un avenir proche. Pour cela, Leonardo pourrait se tourner du côté de l’Ajax Amsterdam et André Onana. A 24 ans, le Camerounais verrait l’heure du départ approcher et la porte serait bel et bien ouverte.

« C’est vrai qu’il y a un accord... »