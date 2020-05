Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce témoignage qui en dit long sur le dossier Lihadji...

Publié le 5 mai 2020 à 3h45 par A.M.

Alors qu'Isaac Lihadji va quitter l'OM et s'engager avec le LOSC avant même la signature de son premier contrat professionnel, Olivier Jannuzzi, entraîneur des U19 du club phocéen, pointe du doigt l'entourage du jeune marseillais et plus globalement de tous les joueurs de cette génération.

Comme révélé en exclusivité par Le 10 Sport le 16 mars dernier, Isaac Lihadji va s'engager avec le LOSC. Grand espoir de l'Olympique de Marseille, le jeune ailier de 18 ans a finalement refusé de son signé son premier contrat professionnel avec son club formateur et a été convaincu par le projet lillois qui a su faire confiance aux jeunes ces derniers mois depuis le rachat du club par Gérard Lopez. Du côté de l'OM, c'est un gros coup dur puisque Jacques-Henri Eyraud n'a jamais caché sa volonté de mettre la formation au cœur du projet McCourt. Perdre le meilleur représentant de la formation marseillaise est donc difficile à accepter. Mais comme l'explique Olivier Jannuzzi, entraîneur des U19 de l'OM, l'entourage des jeunes joueurs a changé ces dernières années et c'est probablement ce qui a fait la différence dans ce dossier...

«L'entourage des jeunes joueurs a tellement changé»