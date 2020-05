Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette piste de Zubizarreta qui rêve... du Real Madrid !

Publié le 4 mai 2020 à 23h30 par La rédaction

Courtisé par l’OM, le milieu de terrain de 26 ans du RC Strasbourg, Adrien Thomasson présente le profil parfait pour réussir sous les ordres de Villas-Boas. Pourtant, le joueur strasbourgeois avoue rêver du Real Madrid…

Toujours voir les choses en grand. Après être passé par le FC Nantes, Adrien Thomasson régale les supporters du RC Strasbourg. Très bon sous les couleurs strasbourgeoises, il a su taper dans l’œil d’André Villas-Boas, qui voit en lui un profil parfait pour son milieu de terrain. Infatigable, toujours en train de réaliser un pressing sur l’adversaire, Thomasson pourrait parfaitement s’imposer dans l’effectif de l’OM. Mais il a d’autres rêves en tête…

« Je rêve du Real Madrid »