Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ces révélations de taille sur l’avenir de Bouanga !

Publié le 4 mai 2020 à 22h00 par J.-G.D. mis à jour le 4 mai 2020 à 22h15

Alors que l’entourage de Denis Bouanga se penche sérieusement sur son avenir selon Le 10 Sport, l’attaquant de l'ASSE serait attentif aux approches du Betis Séville.

Pour une première saison, Denis Bouanga aura totalement réussi à s’imposer à l’ASSE. Devenu le meilleur buteur du club, l’ancien Nîmois pourrait d’ores et déjà quitter les Verts . Comme vous l’explique Le 10 Sport en exclusivité, son entourage pense à sonder le marché des transferts, alors que les sollicitations commencent à arriver. Le Betis Séville serait ainsi sur les traces du n°20 stéphanois, et l’ASSE ne devrait pas hésiter à vendre son joueur en cas d’offre importante. Et visiblement, l'intérêt du club andalou ne laisserait pas indifférent Denis Bouanga.

Bouanga sensible aux approches du Betis Séville, mais...