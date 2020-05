Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une décision radicale pour l’avenir de Bouanga ?

Publié le 3 mai 2020 à 22h00 par J.-G.D.

Journaliste au fait de l’actualité sur l’ASSE, Manu Lonjon explique que les Verts ne s’opposeront pas au transfert de Denis Bouanga cet été, en cas d'une bonne offre de la part du Betis Séville.

Comme Le 10 Sport vous l’a dévoilé en exclusivité le 30 avril, l’entourage de Denis Bouanga a un plan pour son avenir. Le clan du buteur de l’ASSE s’interroge à quelques semaines de l’ouverture du mercato estival. L’ancien Nîmois pourrait donc quitter Saint-Etienne, seulement un an après son arrivée dans le Forez. La presse espagnole assure qu'il n'existerait aucun contact entre le Betis Séville, intéressé par son profil, et l'ASSE. Pourtant, les Sévillans auraient bel et bien l'opportunité de s’attacher les services de Bouanga.

Une ouverture pour le Betis Séville dans le dossier Bouanga ?