Mercato - PSG : Pour Ndombele, Leonardo va devoir tourner la page…

Publié le 3 mai 2020 à 21h15 par Th.B.

Le PSG suivrait attention la situation de Tanguy Ndombele avec Tottenham, mais l’international français n’aurait nullement l’intention de claquer la porte des Spurs cet été, malgré ses accrochages avec José Mourinho.

L’Équipe révélait ces dernières semaines que Tanguy Ndombele figurerait dans les petits papiers du PSG ainsi que dans le viseur du FC Barcelone. Le 29 avril dernier, le 10 Sport vous a révélé en exclusivité que Tottenham écoutera les offres supérieures à son investissement, à savoir 60M€. Cependant, on ne vous confirmait pas les intérêts ni la présence du PSG et du Barça dans ce dossier. De son côté, Mundo Deportivo a évoqué une arrivée de Ndombele en Catalogne, grâce à l’éventuel transfert d’Ivan Rakitic à Tottenham. Néanmoins, Tanguy Ndombele aurait les idées claires pour son avenir.

Ndombele voudrait continuer à Tottenham, Daniel Levy sur la même longueur d’onde