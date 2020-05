Foot Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un obstacle de taille à prévoir pour Haaland et Camavinga ?

Publié le 3 mai 2020 à 20h00 par H.G.

Alors que le Real Madrid aurait coché les noms d’Erling Braut Haaland et d’Eduardo Camavinga en vue de la prochaine fenêtre estivale des transferts, les pistes menant aux deux jeunes pépites pourraient bien s’avérer des plus compliquées à concrétiser pour les Madrilènes. Explications.

Une tendance semble se dessiner pour le futur mercato estival du Real Madrid : le club entraîné par Zinedine Zidane cherchera à recruter de jeunes talents capables de rapidement s’imposer et d’être des titulaires en puissance sur le long terme. Dans cette optique, les Merengue auraient l’intention de se renforcer offensivement en arrachant le prolifique Erling Braut Haaland au Borussia Dortmund, qui viendrait compenser un éventuel départ de Luka Jovic pour ensuite succéder à Karim Benzema. Dans le même temps, le club de la capitale espagnole serait en quête d’un renfort au milieu pour faire souffler Casemiro et suivrait avec attention Eduardo Camavinga, qui s’est révélé comme la grande révélation de la saison de Ligue 1 du côté du Stade Rennais. Cependant, au delà du montant onéreux de ces opérations, le Real Madrid pourrait faire face à un véritable obstacle pour concrétiser ces deux pistes dans la mesure où les deux jeunes de 19 et 17 ans pourraient craindre pour leur temps de jeu s’ils rejoignaient la Casa Blanca .

Camavinga et Haaland condamnés au banc au Real Madrid ?