Mercato - Real Madrid : Il a 20 ans, et Zidane le veut absolument !

Publié le 3 mai 2020 à 16h30 par La rédaction

À seulement 20 ans, le jeune ailier droit espagnol du FC Valence Ferran Torres attire les convoitises de nombreux cadors et têtes d’affiche européens. Si le joueur semble enclin à partir de son club formateur, l’équipe qui souhaite l’attirer va devoir être convaincante. Et Zinedine Zidane le veut absolument…

Il a 20 ans, évolue sur l’aile droite de l’attaque de Valencia et a été sacré champion d’Europe U19 avec la Rojita : Ferran Torres crève l’écran. Depuis maintenant deux saisons, le pur produit du centre de formation des Murceliagos s’impose comme étant un élément essentiel de l’équipe, et a plusieurs fois faire rugir les supporters du Mestalla, ces derniers scandant son nom après une action exceptionnelle ou un but. Ferran est ambitieux, et Ferran veut toujours plus. Titulaire désormais indiscutable à Valence, il termine son contrat avec le club Ché en 2021. Une date butoir qui pourrait lui permettre d’aller voir ailleurs lors du prochain mercato…

Zidane le veut absolument

Évidemment, avec un tel profil, Ferran Torres a tapé dans l’œil de plusieurs clubs de Liga. Le Barça et le Real Madrid pourraient se tirer la bourre pour tenter de l’attirer, alors que Zidane en aurait fait une de ses priorités. Le FC Valence, quant à lui, ne souhaite pas lâcher son protégé pour un montant inférieur à 100 millions d’euros… Du moins c’est ce qui était annoncé au départ. Avec les difficultés de négociation dans la prolongation de contrat de Ferran, la donne aurait changé, et 50 à 60 millions d’euros pourraient désormais convaincre Valencia de laisser partir son poulain. Ce qui a eu pour conséquence de faire venir plusieurs autres prétendants…

La Juventus, le BVB, le Bayern et Leicester aussi sur le coup

Ainsi, cette baisse de prix a vu plusieurs clubs se bousculer pour tenter de faire venir Ferran. Ainsi, son profil plaît en Premier League, où Leicester serait intéressé pour faire signer l’international espoir espagnol, qui avait terminé meilleur buteur et meilleur joueur de l’Euro U19 avec l’Espagne. En Allemagne, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund s’intéressent beaucoup à lui, et la Juventus a jeté son dévolu sur lui aussi en ce qui concerne l’Italie. Les prétendants se bousculent donc, mais un seul choix s’offre à Ferran Torres. Et ce dernier l’a déjà pris. En effet, il a déclaré qu’il souhaitait jouer, et que s’il partait de Valence, c’était pour être titulaire dans son nouveau club, afin de continuer à progresser et donc continuer à avoir un temps de jeu conséquent. Avec les probables départs de Bernardeschi et de Douglas Costa du côté de la Juventus, des places se libèrent, et Ferran pourrait avoir sa carte à jouer. Difficile, cependant, de l’imaginer signer au Real Madrid ou au Barça, ou encore au Bayern, dans ces conditions. Finalement le BVB pourrait, contre toute attente, faire figure de destination idéale pour le jeune espagnol, ce club pouvant lui garantir un temps de jeu parfait. Avec un bilan de 6 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues avec Valencia cette saison, Ferran Torres a tout pour plaire, et plaît déjà. Le choix lui appartient désormais…