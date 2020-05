Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La folie italienne de retour à Paris !

Publié le 3 mai 2020 à 11h30 par La rédaction

Comme souvent lors de ses mercatos, Leonardo lorgne du côté de la Serie A pour renforcer son effectif. L’aspect tactique du championnat italien attire beaucoup le directeur sportif brésilien, qui pourrait bien aller faire ses emplettes en Italie…

Encore une fois, le mercato du PSG pourrait avoir un très fort accent italien. Après avoir fait venir Thiago Silva et Zlatan Ibrahimovic du Milan AC, Lavezzi et Cavani de Naples, Verratti de Pescara, Pastore de Palerme ou encore Marquinhos de la Roma lors de son premier passage en tant que directeur sportif du PSG, Leonardo pourrait bien tenter de refaire une razzia du côté de l’Italie, et de recruter de nombreux joueurs de Serie A. Entre la Lazio, l’AC Milan et Brescia, tour d’horizon des pistes italiennes de Leonardo.

Lazio : Milinkovic-Savic et Marusic ciblés

Ainsi, Leonardo a des vues du côté de la capitale italienne, mais cette fois à la Lazio de Rome. En effet, Sergej Milinkovic-Savic et Adam Marusic sont des profils ciblés par Leonardo pour renforcer le PSG la saison prochaine. Si le premier devrait être plus onéreux que le deuxième, ces deux pistes pourraient être intéressantes. En effet, la Lazio cartonne en championnat et, avant l’arrêt de toute compétition à cause du coronavirus, se disputait le titre avec la Juventus. Leonardo en pince pour ces deux éléments de la Lazio, et une offre pourrait rapidement arriver du côté du club romain. A noter également que Leonardo aurait des vues sur Inzaghi, l’entraîneur de la Lazio, pour remplacer Thomas Tuchel en cas de départ de l’Allemand du banc parisien…

Milieu de terrain : Pjanic et Tonali dans le viseur

C’est certainement le feuilleton de l’été parisien : le PSG a besoin d’un milieu de terrain. Et Leonardo aurait jeté son dévolu sur Miralem Pjanic, de la Juventus. Ce dernier, pas vraiment en odeur de sainteté avec Sarri, pourrait décider de quitter le navire turinois, et les prétendants se bousculent… Tout comme pour Sandro Tonali. Le milieu défensif et capitaine de Brescia de 19 ans est dans le viseur du FC Barcelone, de la Juventus, du Milan AC, de l’Inter et du PSG. De la concurrence dans un dossier épineux, ce dernier étant considéré comme le meilleur milieu de terrain du championnat par un certain Andrea Pirlo…

Paqueta et Chiesa pour renforcer l’attaque

Enfin, pour le secteur offensif, Leonardo a du choix. Federico Chiesa, ailier de 22 ans de la Fiorentina, est ciblé par le directeur sportif brésilien pour le prochain mercato estival. La Juventus, l’Inter Milan et Chelsea étant aussi à fond sur ce dossier, Leonardo pourrait aussi décider de se tourner vers un joueur qu’il a lui-même fait débarquer du Brésil du côté de l’AC Milan, en la personne de Lucas Paqueta. Le Brésilien a tapé dans l’œil de Leonardo, et après l’avoir fait atterrir en Europe, il pourrait de nouveau tenter de le faire signer pour lui, Paqueta ayant été validé par Neymar. Sans oublier Donnarumma (AC Milan), Koulibaly (Napoli), Pellegrini (AS Rome), Fabian Ruiz (Napoli), Insigne (Napoli)… Il sera fort à parier que le mercato estival parisien aura un fort accent italien.