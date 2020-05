Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un point de chute très surprenant pour Philippe Coutinho ?

Publié le 3 mai 2020 à 9h30 par H.G.

Alors qu’il reviendra au FC Barcelone à l’issue de son prêt au Bayern Munich cette saison, Philippe Coutinho pourrait disposer d’une touche du côté de la Premier League pour rebondir l’été prochain. Explications.

Arrivé à l’hiver 2018 au FC Barcelone, Philippe Coutinho n’a jamais su afficher le visage aussi séduisant que celui qu’il montrait du temps où il évoluait à Liverpool. Le Brésilien de 27 ans n’a pas réussi à réellement s’adapter à la Liga et au Barça, situation qui a conduit les dirigeants des Blaugrana à se délester de ses émoluments conséquents en l’envoyant en prêt l’été dernier au Bayern Munich. Cependant, rien ne s’est vraiment arrangé pour le natif de Rio de Janeiro en Bavière. Ses performances n’ont pas convaincu les pensionnaires de l’Allianz Arena de lever son option d’achat fixée à 120M€, chose qui conduira donc Philippe Coutinho à revenir au FC Barcelone en fin de saison. Pour ensuite en repartir ? C’est l’option qui semble se dégager à l’heure actuelle dans la mesure où le club catalan serait en quête de liquidités pour mener à bien ses projets de recrutement dans un contexte où l’économie du football est perturbée par la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19. Trouver un club prêt à miser sur Philippe Coutinho en répondant aux conditions financières du board barcelonais pourrait donc ne pas être chose aisée, mais Mundo Deportivo croit savoir que le Barça pourrait trouver une issue au problème du côté de l’Angleterre.

Pochettino prêt à attirer Coutinho s’il s'engage à Newcastle ?