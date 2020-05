Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers une énorme ouverture pour Leonardo avec Upamecano... en 2021 ?

Publié le 3 mai 2020 à 13h15 par B.C.

Alors qu'une prolongation à Leipzig serait désormais dans les tuyaux pour Dayot Upamecano, le Français pourrait négocier avec son club une clause libératoire assez basse dans son contrat pour mieux partir en 2021.

Même s'il a repris les discussions avec Thiago Silva pour évoquer une prolongation, comme vous l'a révélé en exclusivité le 10 Sport, Leonardo scrute toujours le marché en cas d'opportunité pour remplacer l'international brésilien de 35 ans. Ainsi, le directeur sportif du PSG suivrait de près la situation de Dayot Upamecano, grand espoir français évoluant à Lepizig. Le joueur de 21 ans souhaiterait justement changer d'air cet été et dispose en plus d'une clause libératoire à 60M€, un montant assez bas pour un talent comme lui. Cependant, Sky Allemagne a récemment annoncé que Dayot Upamecano pourrait finalement prolonger dans son club, mais tout ne serait pas perdu pour autant pour le PSG.

Une prolongation pour Upamecano... mais une clause libératoire basse ?