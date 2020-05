Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Énorme retournement de situation pour ce dossier prioritaire ?

Publié le 3 mai 2020 à 9h00 par A.C.

Le FC Barcelone pourrait bien définitivement perdre le contrôle du dossier Lautaro Martinez, annoncé comme la grande priorité de cet été.

Il ne se passe pas un jour sans que la presse catalane n’évoque l’avenir e Lautaro Martinez. Il faut dire que l’attaquant a tout pour plaire et Lionel Messi l’a bien compris, puisque c’est lui qui aurait conseillé cette piste aux dirigeants du FC Barcelone. Du côté de l’Inter, on ne semble toutefois pas vouloir se laisser faire. Le hic, c’est que le Barça ne semble pas enclin à lever la clause de départ d'une valeur de 111M€, présente dans le contrat de Lautaro Martinez. Ainsi, des discussions ont débuté concernant une possible opération d’une valeur totale de 150M€, comprenant plusieurs joueurs barcelonais.

L’Inter en position de force pour Lautaro Martinez !