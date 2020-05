Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'annonce forte de Ter Stegen sur son avenir !

Publié le 3 mai 2020 à 8h30 par A.D.

En fin de contrat en juin 2022, Marc-André Ter Stegen a débuté les négociations avec le Barça pour prolonger, mais celles-ci ont été suspendues à cause du coronavirus. Malgré tout, le gardien allemand voit toujours son avenir en Catalogne.

Marc-André Ter Stegen n'a d'yeux que pour le FC Barcelone. En fin de contrat à l'issue de la saison 2021-2022, le gardien allemand a débuté les discussions avec sa direction pour prolonger il y a plusieurs semaines. Toutefois, les négociations ont été interrompues jusqu'à nouvel ordre à cause du coronavirus. Malgré tout, Marc-André Ter Stegen voit toujours son avenir au Barça, comme il l'a clairement laissé entendre lors d'un Live Instagram avec le Borussia Mönchengladbach, son ancien club.

«Je suis très heureux ici et la situation sportive est bonne»