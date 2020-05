Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo devrait connaître une désillusion à 100M€ !

Publié le 3 mai 2020 à 7h15 par Th.B.

Appréciant le profil de Sergej Milinkovic-Savic, dont la valeur marchande avoisinerait les 100M€, Leonardo ne devrait pas être en mesure de recruter le Serbe. Heureux à la Lazio, Milinkovic-Savic aurait déjà prolongé son contrat avec le club romain !

Ce n’est plus un secret pour personne désormais : Leonardo veut recruter un milieu de terrain cet été à l’occasion de la session des transferts. Pour ce faire, le directeur sportif du PSG empile les dossiers et vise à ce jour des profils comme ceux de Fabian Ruiz, de Tiémoué Bakayoko ou encore Sergej Milinkovic-Savic comme le 10 Sport vous le révélait en exclusivité le 27 avril dernier. Sandro Tonali, Ismaël Bennacer et Miralem Pjanic sont des dossiers à l’étude. En ce qui concerne la piste Milinkovic-Savic, le PSG ne serait pas en position favorable pour s’attacher ses services, le Serbe étant bien parti pour rester à la Lazio Rome.

Une prolongation de contrat déjà signée pour Milinkovic-Savic à la Lazio ?